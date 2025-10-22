NOVA POLÍTICA RETRIBUTIVA
Bombers, banders i duaners tindran una prima d’uns 50 euros
Els tres cossos també rebran un complement per les funcions permanents, però rebaixat
Bombers, banders i duaners també tindran complement salarial de funcions permanents a partir de l’any que ve. El projecte de llei del pressupost del 2026 recollirà la mesura en el marc de la revaloració salarial que s’aplicarà als treballadors públics. Es tractarà d’una prima mensual rebaixada respecte a la que cobren policia i agents penitenciaris, i que ha compensat històricament la renúncia a exercir el dret de vaga. El complement es reformula per donar cobertura als altres uniformats, extraient el factor vaga i introduint especificitats de la feina, com ara la disponibilitat obligatòria en cas d’emergència, que no poden residir fora del país per aquest deure i la impossibilitat de tenir una segona ocupació. Per això la quantia serà inferior; si la que cobren policia i carcellers (les darreres promocions) estarà ara al tomb dels 153 euros, per a la resta de cossos serà d’un terç d’aquesta xifra, prop dels 50 euros.
Una modificació legislativa del 2017 va eliminar el complement de funcions permanents per a les noves fornades de policies i carcellers. El Govern la torna a pagar des del desembre del 2024 arran d’un nou canvi normatiu, però és notablement més baixa que la dels companys més antics. En el cas dels policies, de la meitat, aproximadament.
La reivindicació per tenir una prima assimilable és antiga i a final del 2023 el sindicat A118 dels bombers la va traslladar al cap de Govern i la ministra d’Interior. Ara és un dels acords assolits en el marc de la negociació dels complements específics dels uniformats, que ha fet part de les converses globals sobre la revisió de sous dels funcionaris.
PUJADA D'UN 12% DEL SALARI BASE I MÉS INVERSIÓ
Durant l’acte, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va aprofitar per remarcar que el projecte per obrir el primer parc nacional continua endavant i s’espera que es pugui fer realitat a mitjan any vinent, tot amb l’objectiu d’aconseguir que abans del 2030 un 30% del territori sigui espai protegit.