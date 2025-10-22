NOVA POLÍTICA RETRIBUTIVA

Bombers, banders i duaners tindran una prima d’uns 50 euros

Els tres cossos també rebran un complement per les funcions permanents, però rebaixat

Guillem Casal, Xavier Espot amb el cos de banders

Guillem Casal, Xavier Espot amb el cos de bandersDdA

Dolors Moreno
Publicat per
Dolors Moreno

Creat:

Actualitzat:

Bombers, banders i duaners també tindran complement salarial de funcions permanents a partir de l’any que ve. El projecte de llei del pressupost del 2026 recollirà la mesura en el marc de la revaloració salarial que s’aplicarà als treballadors públics. Es tractarà d’una prima mensual rebaixada respecte a la que cobren policia i agents penitenciaris, i que ha compensat històricament la renúncia a exercir el dret de vaga. El complement es reformula per donar cobertura als altres uniformats, extraient el factor vaga i introduint especificitats de la feina, com ara la disponibilitat obligatòria en cas d’emergència, que no poden residir fora del país per aquest deure i la impossibilitat de tenir una segona ocupació. Per això la quantia serà inferior; si la que cobren policia i carcellers (les darreres promocions) estarà ara al tomb dels 153 euros, per a la resta de cossos serà d’un terç d’aquesta xifra, prop dels 50 euros.

Etiquetes:

Una modificació legislativa del 2017 va eliminar el complement de funcions permanents per a les noves fornades de policies i carcellers. El Govern la torna a pagar des del desembre del 2024 arran d’un nou canvi normatiu, però és notablement més baixa que la dels companys més antics. En el cas dels policies, de la meitat, aproximadament.

La reivindicació per tenir una prima assimilable és antiga i a final del 2023 el sindicat A118 dels bombers la va traslladar al cap de Govern i la ministra d’Interior. Ara és un dels acords assolits en el marc de la negociació dels complements específics dels uniformats, que ha fet part de les converses globals sobre la revisió de sous dels funcionaris.

PUJADA D'UN 12% DEL SALARI BASE I MÉS INVERSIÓ

El cos de banders comptarà amb un augment del 12% de la base salarial i amb un increment de les inversions destinades a recursos i materials del 44% en comparació amb el 2023, de cara al 2026. Així ho va explicar el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en el discurs durant la festivitat del cos, Sant Francesc d’Assís. Un fet que “dignifica la professió i la fa més atractiva per a nous agents”. El cap de Govern Xavier Espot va remarcar la importància de protegir el medi natural i va destacar la tasca educativa que fan els banders per transmetre aquests valors. Des del cos van agrair l’augment salarial i les inversions, tot i que reclamen que es busqui la manera d’afegir més integrants als banders.

Durant l’acte, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va aprofitar per remarcar que el projecte per obrir el primer parc nacional continua endavant i s’espera que es pugui fer realitat a mitjan any vinent, tot amb l’objectiu d’aconseguir que abans del 2030 un 30% del territori sigui espai protegit.
tracking