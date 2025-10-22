Feminisme
Neix el primer curs de protocol d'actuació contra la violència vers les dones
Una iniciativa impulsada pel Govern, l'IAD i l'UdA, amb l'objectiu de dotar els professionals d'eines actualitzades perquè sàpiguen com actuar d'avant d'aquesta situació
El Govern, la Universitat d’Andorra (UdA) i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) impulsen el primer curs sobre protocols d’actuació en situacions de violència envers les dones. La iniciativa coordinada per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, s'adreça a professionals que atenen víctimes de violència de gènere i perquè puguin tenir eines actualitzades per saber com actuar amb eficàcia i sensibilitat davant aquests escenaris. Les preinscripcions a la formació, estaran disponibles des d'avui i fins al proper 16 de gener de 2026.
El curs començarà el 6 de febrer de 2026 i es farà presencialment a la UdA, cada divendres de 9 a 13 h. Tindrà una càrrega de dos crèdits europeus (32 hores lectives) i combinarà classes teòriques, casos pràctics i treball al campus virtual. Està obert tant a personal públic com a professionals privats de l’àmbit jurídic, sanitari i psicològic i l’objectiu és millorar la coordinació entre serveis, evitar la revictimització i garantir una atenció integral i especialitzada.
El projecte neix com una iniciativa conjunta i transversal entre institucions clau en matèria d’igualtat i drets socials. Amb aquest curs, el Govern vol reforçar la resposta institucional davant la violència de gènere i suposa una passa endavant en la lluita per la igualtat i la protecció de les dones al Principat.