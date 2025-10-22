Esports
El BC MoraBanc Andorra serà a la Fira amb activitats i la visita del primer equip
L’objectiu del club és apropar l’experiència del bàsquet a la ciutadania
El BC MoraBanc Andorra participarà activament a la 46a Fira d’Andorra la Vella, que tindrà lloc del 24 al 26 d’octubre, amb un estand ple d’activitats, concursos i animació per a tots els públics. L’objectiu del club és apropar l’experiència del bàsquet a la ciutadania i compartir, més enllà de la pista, l’esperit que mou l’equip.
El moment més destacat arribarà divendres, de 18 hores a 19 hores, amb la visita dels jugadors i del cos tècnic del primer equip, que signaran pòsters oficials i saludaran els aficionats.
Durant tot el cap de setmana, els visitants podran participar en un concurs de tir obert al públic, amb rànquings diaris i premis per als millors classificats: una cadira 'gaming' (divendres), una pilota signada (dissabte) i una samarreta del primer equip (diumenge). El segon i tercer classificat de cada jornada rebran una bufanda i un clauer del club, respectivament.
Els horaris del concurs seran divendres de 17 hores a 19 hores; dissabte d’11 hores a 13 hores i de 17 hores a 19 hores; i diumenge d’11 hores a 13 hores. Els guanyadors s’anunciaran a les històries d’Instagram del club (@morabancandorra) a les 20 hores de divendres i dissabte, i diumenge a partir de les 14 hores.
L’estand també comptarà amb la presència del Brut, la mascota del club, divendres i dissabte de 18 hores a 19 hores, així com amb les actuacions de l’equip d’animació Magic Gleam, dissabte a les 12 hores i diumenge a les 11 hores, que posteriorment es desplaçaran a l’espai del club per animar el públic.