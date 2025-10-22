Pregunta parlamentària
Andorra Endavant denuncia que el “silenci administratiu” frena la innovació al país
El grup busca impulsar un marc fiscal més àgil, transparent i competitiu
El Grup Parlamentari Andorra Endavant ha expressat la seva preocupació pel silenci administratiu negatiu en determinats tràmits, especialment en el règim fiscal “Patent Box”, destinat a incentivar la innovació i la recerca. Segons la presidenta del grup, Carine Montaner, el sistema “no està funcionant de manera eficaç” i “genera desconfiança i inseguretat jurídica”. El partit ha registrat una pregunta escrita al Govern per obtenir dades sobre quantes empreses s’hi han acollit, quantes han estat autoritzades o rebutjades, i quantes han quedat sense resposta.
Andorra Endavant denuncia que l’excés de sol·licituds sense resolució frena la inversió estrangera i danya la imatge del país com a destí competitiu. Montaner ha remarcat que "el silenci administratiu no pot ser una resposta negativa automàtica" i ha reclamat més transparència i rapidesa en els procediments.
El grup proposa revisar el règim Patent Box i els mecanismes administratius per convertir-los en instruments reals d’atracció de talent i innovació.Segons la formació, cal garantir seguretat jurídica i confiança als inversors.
Andorra Endavant considera que una administració més eficient i proactiva és clau per diversificar l’economia.
El grup insta el Govern a recuperar la credibilitat d’Andorra com a hub tecnològic i innovador. La iniciativa busca impulsar un marc fiscal més àgil, transparent i competitiu