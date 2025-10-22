Transformació digital
Andorra acollirà el II Fòrum sobre transició digital i protecció del menor en línia
L’esdeveniment reunirà experts i institucions iberoamericanes per impulsar aliances publicoprivades
La setmana vinent, Andorra es convertirà en l’epicentre del debat iberoamericà sobre digitalització i protecció de la infància en línia, amb la celebració del II Fòrum d’Andorra: Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital, que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Durant tres dies, líders institucionals, empreses tecnològiques, experts internacionals i organitzacions de la societat civil compartiran coneixement i experiències per fer avançar la transformació digital de manera col·laborativa i segura.
El fòrum, impulsat pel Govern amb el suport d’organismes internacionals com la SEGIB, la UIT i altres entitats, neix del compromís adquirit durant la Cimera Iberoamericana del 2021 i busca consolidar el Principat com a referent digital a la regió. El programa s’obrirà el 28 d’octubre amb sessions sobre governança digital, identitat electrònica, innovació en l’administració pública i tendències Fintech. El segon dia se centrarà en aliances estratègiques en salut, educació i ciberseguretat.
El 30 d’octubre, la jornada final estarà dedicada íntegrament a la protecció de la infància en línia, en una trobada organitzada per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), amb la participació d’experts i organitzacions especialitzades. A banda de conferències i taules de debat, el fòrum inclourà espais de networking i mostres de projectes tecnològics locals, afavorint sinergies entre empreses i institucions.