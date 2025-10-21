Vela pregunta al Govern sobre l'estat del Pla Oncològic Nacional
El PS denuncia que tot i les promeses fetes en la passada legislatura, encara no s’ha avançat prou
La presidenta i consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, ha formulat una pregunta al Govern sobre l’estat del Pla oncològic nacional i coincideix amb les informacions difoses pel Ministeri de Salut sobre
l’elaboració del document. I és que el PS considera que el Pla és fonamental per reforçar la lluita contra el càncer al país, ja que és la primera causa de mortalitat en homes i la segona en dones.
Vela reclama que el Govern detalli el calendari previst per a la seva aprovació definitiva i el partit denuncia que tot i les promeses fetes en la passada legislatura, encara no s’ha avançat prou i en aquests termes s'ha expressat la consellera. "Des de la passada legislatura, el Partit Socialdemòcrata reclama la necessitat d’un pla concret i ben estructurat. Malauradament, a dia d’avui, seguim sense disposar de les dades necessàries, ni d’un anàlisi rigorós que permeti fonamentar cap acció. No podem continuar actuant a cegues; exigim transparència, planificació i responsabilitat per part de l’executiu."
L’objectiu final és millorar la prevenció, el diagnòstic i l’atenció dels pacients afectats pel càncer.