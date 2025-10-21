Futbol
Pyrénées torna a patrocinar el FC Andorra després d'un any d'absència
El contracte és per dues temporades amb la voluntat d'ampliar-lo més anys, d'aquesta manera, l'equip lluirà el logotip del grup empresarial als pantalons de l'equipació
El centre comercial Pyrénées i el Futbol Club Andorra uneixen forces. Les dues entitats han arribat a un acord de patrocini, en el qual Pyrénées patrocinarà al club del Principat. El grup empresarial torna a unir-se a la cartera de patrocinadors del FC Andorra després d'un any d'absència. El contracte és per dues temporades, però la finalitat és ampliar-lo, tal com ha assegurat el director de màrqueting de Pyrénées, Jordi Feliu. Tot i que no ha transcendit l'aportació econòmica, el logotip de Pyrénées lluirà als pantalons de l’uniforme de partit del primer equip i, d'altra banda, el centre comercial executarà accions creatives que no han estat revelades encara.
"Crec que és molt important", ha valorat el president del FC Andorra, Ferran Vilaseca. "Va haver-hi un any que Pyrénées no va estar, però sempre ha estat amb nosaltres, sempre ens ha estat recolzant des del primer dia i formalitzar aquesta situació de reingrés de patrocini del club per nosaltres és molt maco, molt emocionant i estem molt contents perquè creiem que Pyrénées i el Futbol Club Andorra és una simbiosi perfecta", ha descrit Vilaseca.
"Molt contents i molt il·lusionats. No només perquè entrem a donar suport encara més l'esport, sinó que també ho fem com un projecte de país, com el projecte que tenim nosaltres. Estem molt il·lusionats i esperem que l'Andorra tingui una gran temporada", ha declarat el director de màrqueting de Pyrénées, Jordi Feliu.
El patrocini suposa una aposta clara en vincular dues empreses referents del país. "Creiem que Pyrénées ha de formar part d'un projecte com el Futbol Club Andorra, un projecte de país. Pyrénées és una bèstia en el país i creiem que tenia tot el sentit del món", ha afirmat el president. La intenció és que Pyrénées realitzi algunes accions vinculades amb l'organització esportiva. "La veritat és que estan pensant idees molt creatives i molt maques", ha explicat Vilaseca. "Crec que farem coses molt xules i que agradaran en el nostre aficionat i que crearà també sinèrgies entre l'aficionat, l'Andorra i Pyrénées", ha agregat el president. En aquest sentit, el contracte signat anirà més enllà de l'últim acord que tenien les dues entitats. "Estem mirant de fer accions en els partits i accions de col·laboracions amb els negocis que tenim", ha afegit Feliu.
Ferran Vilaseca assegura tenir una "bona relació" amb la FAF
Vilaseca també ha explicat durant l'acte que la relació amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) és "molt bona" i ha obert la porta a continuar utilitzant l’estadi de la FAF d'Encamp més enllà del 30 de juny de 2026, data en què finalitza l’actual conveni de cessió.
El president ha volgut deixar enrere les tensions viscudes mesos enrere entorn a la utilització de l’estadi. "Crec que les relacions amb la Federació són molt bones. L'altre dia precisament estava parlant amb el president, amb el Fèlix, i va donar les gràcies també una mica per tot el que havia passat. Jo també li vaig dir, escolta, nosaltres tenim un compromís amb vosaltres, sabíem que el respectaríeu, i així va ser", ha explicat Vilaseca. A més, ha destacat que ja s’estan mantenint converses per definir el futur. "Estem parlant ja per veure com encararem el futur", ha dit.
A banda d'això, el màxim dirigent tricolor ha valorat molt positivament l’acollida del nou escenari. "La instal·lació és una passada, és una instal·lació top", ha dit, tot ressaltant la resposta de l’afició: "Estem posant una mitja de 3.500 espectadors, que és una agradabilíssima sorpresa". L’estadi té capacitat per unes 5.000 persones i el club espera poder continuar creixent en assistència.
Pel que fa a la possibilitat de construir un estadi propi, Vilaseca ha reconegut que, de moment, el projecte està aparcat. "La realitat és tossuda i Andorra és com és. L’orografia del país és com és i un camp com el que tenim a Encamp val la pena aprofitar-lo", ha detallat.
Finalment, tot i que el contracte amb la Federació té vigència fins al juny vinent, el president ha explicat que es tracta d’un acord renovable i que les institucions del país, com la ministra d’Esports, Mònica Bonell, veuen amb bons ulls la continuïtat de l’equip al nou estadi. "La ministra també està molt contenta de la situació, disfrutant del futbol i encantats de la vida", ha afirmat.