BANCA
Nous productes financers per a joves de Creand Crèdit Andorrà
Creand Crèdit Andorrà llança un nou pack de productes financers adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys. JovesCreand és la primera oferta al país amb aquestes característiques. Neix de la voluntat d’oferir als joves “més oportunitats i avantatges que s’adaptin a les seves necessitats”. JovesCreand ofereix un compte corrent sense comissions d’administració i manteniment, la targeta de dèbit Carnet Jove de manera gratuïta i la banca online. A més, podran accedir a diversos productes d’actiu amb condicions avantatjoses, com el préstec jove per a allò que puguin necessitar amb interès del 0%, el préstec cotxe amb un tipus euríbor 12 mesos+3,95%, o el préstec emancipació amb un tipus euríbor 12 mesos+1,25%. També tindran accés a l’assegurança Creand Salut Jove amb més cobertures a preu més baix, o a invertir en fons ETF i criptoactius, entre altres beneficis.