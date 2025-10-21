Adolescents

Neix el Gim Jove, un gimnàs per a adolescents de dotze a quinze anys a Andorra la Vella

Es materialitza una proposta que van presentar diversos adolescents de la parròquia fa dos anys 

La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada i Maria Nazzaro, en la presentació del projecte

La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada i Maria Nazzaro, en la presentació del projecteM.F

Publicat per
ANA
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Fa un parell d'anys els participants en el consell dels joves van posar sobre la taula la necessitat de poder disposar de gimnasos als quals assistir si tenien menys de setze anys. El comú d'Andorra la Vella es va posar mans a l'obra per a poder materialitzar la proposta i així neix el Gim Jove, aprofitant les instal·lacions de l'estadi comunal. Així, a partir d'ara els adolescents d’entre dotze i quinze anys podran gaudir d'un espai supervisat per iniciar-se en l’activitat física i la musculació de manera segura, educativa i saludable, tal com ha posat en relleu la consellera de Joventut, Maria Nazzaro.

Noticia pendent d'ampliació 

tracking