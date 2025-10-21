Adolescents
Neix el Gim Jove, un gimnàs per a adolescents de dotze a quinze anys a Andorra la Vella
Es materialitza una proposta que van presentar diversos adolescents de la parròquia fa dos anys
Fa un parell d'anys els participants en el consell dels joves van posar sobre la taula la necessitat de poder disposar de gimnasos als quals assistir si tenien menys de setze anys. El comú d'Andorra la Vella es va posar mans a l'obra per a poder materialitzar la proposta i així neix el Gim Jove, aprofitant les instal·lacions de l'estadi comunal. Així, a partir d'ara els adolescents d’entre dotze i quinze anys podran gaudir d'un espai supervisat per iniciar-se en l’activitat física i la musculació de manera segura, educativa i saludable, tal com ha posat en relleu la consellera de Joventut, Maria Nazzaro.
