Banca
MoraBanc inaugura la nova seu central amb un homenatge a les arrels familiars del banc
L’edifici assoleix un estalvi energètic d’un 35%, i d’un 50% en el consum d’aigua
MoraBanc ha inaugurat oficialment aquest dijous el nou Edifici Mil·leni, que es converteix en la seu principal del banc i acull la major part dels seus equips. L’acte institucional ha comptat amb la presència del copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano, el cap de Govern, Xavier Espot, el cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, així com el president de MoraBanc, Joan Maria Nin, i el conseller delegat, Lluís Alsina. També hi han assistit representants de la societat civil, autoritats, clients i directius de l’entitat.
Durant els parlaments, s’ha posat en relleu el compromís històric del banc amb Andorra i el seu paper com a motor econòmic i social. Un dels moments més simbòlics ha estat el descobriment d’un bonsai gegant per part de quatre membres de la família fundadora, que quedarà exposat com a símbol de les arrels familiars de l’entitat.
El nou edifici, amb una superfície reformada de 8.373 metres quadrats, destaca pels seus espais amplis, lluminosos i eficients, tant per al públic com per als treballadors. Hi treballen 280 persones, i acull la principal oficina comercial, serveis centrals i equips de banca privada i d’empreses. També s’hi ha instal·lat una oficina de MoraBanc Assegurances i un restaurant intern gestionat per l’equip de Nandu Jubany.
La reforma ha permès aconseguir un estalvi energètic del 35 %, amb autogeneració del 16 % mitjançant plaques solars, reducció d’emissions de CO₂, il·luminació LED, aïllament d’última generació i una gestió centralitzada del consum. També s’ha reduït en un 50 % el consum d’aigua. L’obra ha estat dirigida per GCA Architects, amb la col·laboració de l’estudi andorrà Cinc Estudio Arquitectura.
El president del banc, Joan Maria Nin, ha destacat que "la renovació de la seu és una mostra del compromís amb els treballadors, el medi ambient i la societat". Per la seva banda, el conseller delegat, Lluís Alsina, ha subratllat que l’edifici culmina "la transformació de MoraBanc en una entitat digital, moderna i amb vocació internacional, sense perdre l’atenció personalitzada".