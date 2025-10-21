PATRONOA DEL DEPARTAMENT D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES
Molné acusa el Sindicat Penitenciari d’embrutar la imatge de la Comella
La ministra carrega durament contra l’SPA i afirma que les seves actuacions dificulten que es cobreixin les vacants a la presó
Les tensions entre el Govern i el Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) continuen i ahir la ministra Ester Molné va carregar durament contra les actuacions del sindicat, que considera que estan afectant la percepció pública que té la ciutadania del centre i, fins i tot, la cobertura de llocs de treball. Ho va dir en declaracions posteriors a l’acte de la patrona del departament d’Institucions Penitenciàries, en què va destacar les millores assolides pels treballadors penitenciaris, com ara la revisió de les graelles salarials o el reglament d’especialitats, que permet compensar “una especialitat que abans no es feia”, i que també incrementa els sous dels funcionaris. A més, la ministra va remarcar les promocions internes i la creació d’una secció per promocionar la feina que duen a terme els agents penitenciaris.
Aquestes millores, però, va lamentar que queden deslluïdes per culpa de la “molt mala imatge” que generen les crítiques de l’SPA, que “molts cops fa públics fets que no s’ajusten a la realitat”. Molné va apuntar que el sindicat actua en el marc “d’una guerra de poder” contra la direcció i que aquestes “picabaralles” fan pensar que “hi ha una mala gestió del centre, i això no és veritat”, va asseverar.
Segons la ministra, les declaracions del sindicat haurien afectat fins i tot la cobertura de vacants. “No sempre hem aconseguit cobrir els concursos, però he treballat molt per fer més atractiva la plaça.” Tot i això, va lamentar que “conec persones que es volien presentar, però quan van veure el mal ambient que s’ha creat es van fer enrere. Llavors, els meus esforços i els de la direcció se’n van en orris”, va concloure.
Aposta per la reinserció
La jornada d’ahir també va comptar amb la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, que va posar en relleu la bona feina que s’està fent a la Comella i la funció “indispensable” que hi duen a terme els agents. Espot va voler remarcar especialment la importància de la reinserció dels reclusos. “Més enllà de les parets i de les normes, hi ha persones que mereixen una segona oportunitat. Per això, Andorra ha d’apostar per un model humà i orientat a la reinserció”, va afirmar.
En aquest sentit, el cap de Govern va recordar el pla de millora que s’ha implementat al centre, amb actuacions destinades a optimitzar les condicions dels interns i a reforçar els programes que faciliten la seva reincorporació a la societat.
Finalment, el cap de Govern va fer una crida a la societat andorrana perquè la reinserció sigui una responsabilitat compartida i va felicitar els agents que han rebut els distintius d’antiguitat pels vint-i-cinc anys de servei.
L’acte també va servir per retre homenatge als membres del cos que acumulen entre vint-i-cinc i trenta anys de trajectòria, i per recordar la figura d’Antoni Melguizo, que va morir la matinada de dilluns.
LA DECISIÓ SOBRE SI ES COMPRA L'EDIFICI ADJACENT A LA COMELLA ES PRENDRÀ ENGUANY
“Seria interessant poder ampliar els espais i estem interessats en l’edifici que hi ha a prop de la Comella, però abans cal comprovar si està habilitat per a l’ús que volem donar-li”, va manifestar la ministra. En aquest sentit, Molné va precisar que els informes tècnics arribaran pròximament i que, un cop analitzats, es podrà decidir si l’immoble és adequat per acollir les noves dependències. Així, va avançar que abans de final d’any estarà decidit si es presenten ofertes fermes per l’edifici.
Govern manté contactes amb el propietari, però primer cal assegurar-se que l’espai és viable per a l’ús previst. “Estem en contacte amb l’inversor, però primer volem saber si realment podrem fer servir l’edifici per al que tenim pensat.”