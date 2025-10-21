REPORTATGE
Lladre reincident passada d’alcohol
No era la primera vegada que acudia a la botiga amb les mateixes intencions, endur-se alguna peça de roba (i no de les barates) sense passar abans per caixa. Però en aquesta ocasió les responsables de l’establiment ubicat a Andorra la Vella van vigilar de prop la suposada clienta i van evitar que abandonés el local amb una jaqueta valorada (preu de cost) en 1.530 euros. Ho va fer, en canvi, acompanyada per agents de policia i en direcció al despatx central per respondre per un presumpte delicte contra el patrimoni.
La detinguda és una dona de cinquanta anys i, com s’esmentava abans, amb antecedents per fets similars, sostraccions de mercaderia. L’intent de robatori es va produir dissabte passat al vespre. Segons va explicar la policia, l’equip de la botiga la va aturar abans que sortís del local i va comprovar com duia la jaqueta amagada dins d’una bossa de mà. El cos d’odre va afegir que es trobava sota els efectes de l’alcohol i que no era la primera vegada que actuava en aquest comerç. De fet, la sostracció de la jaqueta ha permès a la policia identificar-la com la responsable d’un robatori anterior: uns pantalons i un mocador, valorats en 280 euros. La mateixa botiga havia denunciat la desaparició de les dues peces feia uns dies.
Els consells
Els furts de mercaderia que sovint pretenen aprofitar el descuit dels treballadors són un dels mals que pateixen esl comerços; els autors s’amaguen els productes amb tècniques diverses per sortir per la porta sense que se’ls enxampi. Les recomanacions passen per vigilar i protegir la mercaderia exposada (vitrines tancades, alarmes als productes), estar especialment alerta si es tracta de grups de suposats clients i formar el personal en les tècniques de distracció que se solen utilitzar per perpetrar aquesta mena de sostraccions.
UN CONDUCTOR EBRI XOCA CONTRA UN MUR A LA CG-2
La darrera detenció d’aquests dies ha estat la d’un home no resident al Pas de la Casa. Segons va indicar la policia, es tracta d’una persona de 35 anys que va desobeir l’ordre d’expulsió que li impedeix l’entrada al Principat. L’home va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública.