Economia
L'IGI recaptat el segon trimestre és de 46,50 milions d’euros
Les autoliquidacions han tingut una repercussió de 2.131,50 milions
L’impost general indirecte (IGI) recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, ha estat de 46,50 milions d’euros el segon trimestre del 2025, segons les dades que ha facilitat estadística aquest dilluns al matí. Les autoliquidacions de l’impost general indirecte (IGI) han tingut una repercussió de 2.131,50 milions d’euros el segon trimestre. Es tracta d'una pujada del 9,2% respecte al període homòleg de l’any anterior. La quota repercutida ha estat de 84,93 milions d’euros, cosa que representa un increment del 10,4% respecte al mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportada ha estat de 1.565,82 milions d’euros, un augment del 2,3% respecte al segon trimestre del 2025. Pel que fa a la quota suportada, aquesta ha estat de 65,21 milions d’euros, la qual cosa ha suposat una variació interanual del 4%.
L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), que s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents, el segon trimestre del 2025, l'impost ha generat una base de tributació de 35,07 milions d’euros. Això suposa un augment del 23% respecte al mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 2 milions d’euros.
L’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 3,33 milions d’euros el segon trimestre del 2025. Un augment del 44% respecte al mateix període de l’any anterior. En relació amb la liquidació de plusvàlues, aquestes han estat de 9,26 milions d’euros, amb una variació interanual del 107,9%.
Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en un 3% passant de 26.254 a 27.033 declaracions, pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023. De la mateixa manera la base de tributació general de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023, entre les dues publicacions, ha augmentat en un 1,8% passant de 1.234,32 milions d’euros a 1.256,75 milions d’euros, apunta Estadística. La base de liquidació general ha estat de 651,40 milions d'euros, mentre que la quota de liquidació de l'exercici econòmic corresponent al 2023, entre les dues publicacions, s'ha incrementat un 0,6% passant de 56,67 a 57 milions d'euros.