L'estand de la FEDA a la Fira verserà sobre la sostenibilitat i l'estalvi energètic
La proposta de l'empresa elèctrica s'anomenarà "petjades de canvi" i com l'any anterior calcularà i compensarà la petjada de carboni generada
La Força Elèctrica d’Andorra (FEDA) presentarà a la 46a Fira d’Andorra la Vella la proposta ‘Petjades de canvi’, centrada en la transició energètica i la sostenibilitat.
L’estand, que també s'utilitzarà per a l'edició de l'any vinent i està fet amb materials reciclats, permetrà descobrir accions per reduir la petjada de carboni, millorar la mobilitat sostenible i fomentar les energies renovables, de la mà de la Bruna, una jove que és la protagonista del conte "viu de l’energia".
El públic podrà participar en activitats interactives sobre estalvi i eficiència energètica i també s’hi oferiran dues noves propostes: una vinculada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i una altra, en col·laboració amb una entitat internacional, sobre estalvi energètic.
Com en anys anteriors, FEDA calcularà i compensarà la petjada de carboni generada.
La Fira d’Andorra la Vella se celebrarà del 24 al 26 d’octubre, amb el propòsit d’acostar la transició energètica al conjunt de la ciutadania.