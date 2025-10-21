Educació
L'ambaixada britànica impulsa un programa per apropar la diplomàcia a joves d'entre 16 i 18 anys
El programa "Ambaixadora per un dia" també vol acostar la intel·ligència artificial a les 10 noies guanyadores
L’ambaixada britànica a Madrid ha llançat la quarta edició del projecte "Ambaixadora per un dia", una iniciativa adreçada a noies d’entre 16 i 18 anys de tot Andorra i Espanya. Enguany, la proposta se centra en el potencial i els reptes de la intel·ligència artificial (IA), amb l’objectiu d’inspirar les joves a liderar en aquest àmbit i esdevenir agents actives i responsables en la construcció de la tecnologia del futur.
El programa, que tindrà lloc el febrer del 2026, oferirà a les 10 participants guanyadores una estada de dos dies a Madrid, amb tallers formatius sobre IA, lideratge i diplomàcia, i trobades amb professionals del sector. L’ambaixada es farà càrrec de les despeses de transport i allotjament de les seleccionades que resideixin fora de la Comunitat de Madrid.
Per optar-hi, les candidates han de gravar un vídeo de màxim dos minuts responent a la pregunta: "Pensa en alguna cosa que t’agradaria canviar o millorar a la teva comunitat. Com podries utilitzar la intel·ligència artificial per aconseguir-ho? Explica com funcionaria, quins riscos podria tenir i com t’asseguraries que el seu impacte sigui positiu."
Un jurat de l’ambaixada britànica seleccionarà les propostes més inspiradores, tenint en compte criteris com la creativitat, l’impacte i la diversitat de perspectives.