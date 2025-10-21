Obertes les preinscripcions per la segona edició del curs sobre parlamentarisme
Els interessats s'hi poden apuntar fins al 9 de gener del 2026
En el marc de l’Observatori Interdisciplinari d’Història, Ciència Política, Relacions Internacionals i Unió Europea, la Universitat d’Andorra (UdA) amb la col·laboració del Consell General oferirà a l'inici de l’any vinent una segona edició del programa de formació que permet conèixer la història del parlamentarisme andorrà al llarg dels últims vuit-cents anys. La primera edició del curs, que va tenir lloc a principis d’aquest any, va exhaurir totes les places.
NACIONAL
Redacció
Sota el títol "El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)", el curs planteja una aproximació a l'evolució del Consell General des d’una perspectiva històrica, posant en relleu les seves especificitats pròpies que el fan únic en molts aspectes, però situant-les en el context de la realitat del parlamentarisme europeu. Enguany, la formació constarà de 24 hores lectives distribuïdes en vuit sessions entre el 30 de gener i el 27 de març i a més, tindrà una càrrega de dos crèdits europeus. La part bona és que el Consell General subvencionarà el programa per tal d'incentivar i facilitar l’accés a la formació en aquest àmbit, restant un preu final de 90 euros a càrrec de les persones matriculades. Les preinscripcions s'obren avui i fins al pròxim 9 de gener del 2026.