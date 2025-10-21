SUCCESSOS
La incidència del pagament amb TPV trastoca el comerç durant dues hores
La caiguda dels serveis d’Amazon va provocar afectacions arreu del món i també al Principat
La gran majoria de persones que ahir, entre tres quarts d’onze i dos quarts d’una, van intentar pagar amb targeta, fer un bizum, començar una partida de Fortnite o enviar un missatge per Snapchat, no ho van aconseguir. Aquests errors es van produir a causa d’una caiguda generalitzada dels serveis web d’Amazon que va afectar arreu del món i que va sentir-se, especialment, als comerços, que durant aquest període no van poder efectuar cobraments amb targeta mitjançant un TPV per un problema tècnic del proveïdor del servei dels bancs. Alguns d’ells com, per exemple, les cafeteries, apunten que “no ens ha afectat gaire perquè les quantitats eren petites i s’han pogut pagar en efectiu”. Un altre restaurador assegura que “als clients habituals me’ls he apuntat en una llista i m’ho pagaran demà”. Però en el cas de botigues amb productes d’un preu més elevat, diversos comerços van confirmar al Diari que “alguns clients han hagut de deixar els productes a la botiga perquè no portaven efectiu suficient i s’han trobat amb el problema de sobte. No sabem si durant aquesta tarda o demà tornaran per ells”. Per altra banda, algunes botigues, més minoritàries, van assegurar que no van tenir cap problema per utilitzar el TPV, connectades per cable.
Més enllà dels problemes als comerços i als consumidors, la caiguda general, que Andorra Telecom va reportar de manera oficial a les 11.42 hores, també va afectar més de 200 centres de dades globals, emmagatzematge, bases de dades, computació, xarxes i intel·ligència artificial, a partir d’una interrupció en el servei de dades d’Amazon. Pels volts de dos quarts d’una del migdia, Andorra Telecom va confirmar que la incidència estava solucionada i els establiments van manifestar que els problemes no es van tornar a produir.