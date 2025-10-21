EDUCACIÓ
El Govern regularà l'entrada d'universitats privades per apostar per la qualitat
Elaboraran un pla estratègic cada cinc anys per decidir quines ofertes educatives es volen
El Govern ha presentat avui una modificació legislativa per definir un nou model de creixement de l’ensenyament superior que posa el focus en la qualitat de les ofertes privades. El ministre d’Educació, Ladislau Baró, i el director del departament d’Ensenyament Superior, Xavier Campuzano, han explicat que la modificació passarà per l’elaboració d’un pla quinquennal que es farà amb la col·laboració del ministeri, les universitats, els estudiants i tots els agents rellevants del món de l’educació per decidir quin ha de ser el model que hauran de complir les universitats privades del país durant els pròxims cinc anys.
Alhora, les institucions ja existents també hauran d’adaptar-se als canvis durant els anys que duri el pla, que s’haurà de renovar un cop finalitzi. És a dir, no es podrà tornar a aprovar sense una revisió, ja que “els mètodes educatius avancen prou en cinc anys com perquè calguin canvis”, ha detallat Baró.
Actualment, hi ha tres universitats pendents de passar els filtres de l’AQUA, però, un cop s’aprovi la modificació legislativa, no s’acceptaran més sol·licituds fins que s’hagi establert el pla, que podria entrar en vigor el curs vinent o el 2027/2028, tal com ha precisat Baró.