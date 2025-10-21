EMPRENEDORIA
El Govern presenta el pla nacional d’innovacio i diversificació
Conxita Marsol va presentar el 10 d’octubre el pla nacional per a la innovació i la diversificació davant la comissió legislativa d’Economia. Ahir es va donar a conèixer a representants de sectors estratègics com l’educatiu, el sanitari, el turístic, l’econòmic i el financer, així com als clústers Actinn i Andorra Sports Cluster, als comuns i al Govern. Aquesta, però no serà l’única sessió informativa i se n’ha programat una altra per dijous que ve a les dependències que Andorra Business i Andorra Recerca+Innovació comparteixen a Andorra la Vella, que anirà adreçada a la resta d’actors vinculats amb la recerca i la innovació. El pla nacional compromet l’executiu a incrementar progressivament la inversió pública en aquest camp i passar de l’1,75% previst per al 2026, al 7% o 8% del pressupost. El pla forma part de l’Estratègia Nacional d’Innovació i Emprenedoria 2021-2030, elaborada amb la participació de més de 40 agents públics i privats. La ministra va recordar que el “pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada”.