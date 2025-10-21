Empreses
Globalrisc i Generali Andorra s’integren a Assegur
L’aliança es presenta com un pas estratègic per guanyar pes en el sector assegurador andorrà
Les companyies d’assegurances Global Risc Assegurances S.A i la delegació de Generali Iard S.A a Andorra han decidit unir-se a Assegur Diversos S.A, segons han anunciat aquest matí. La decisió s’emmarca en una estratègia conjunta orientada a impulsar la innovació, la proximitat i la solidesa dins del sector assegurador andorrà, assenyalen en un comunicat.
Les assegurances destaquen que la integració permetrà sumar l’experiència, el coneixement i la capacitat operativa de les tres entitats amb l’objectiu d’oferir als clients productes més competitius, serveis millorats i una atenció personalitzada. I afirmen que "el resultat és una companyia asseguradora andorrana més forta, moderna i enfocada a les persones" que té la voluntat de consolidar-se com a referent al Principat.
“Som conscients que el futur del sector assegurador andorrà demana companyies més sòlides i amb capacitat d’innovar”, ha declarat la directora de Globalrisc, Cristina Serra. Serra ha remarcat que la marca de Globalrisc es mantindrà, així com les seves oficines i l’equip, per continuar oferint una atenció propera i diferenciadora als clients.
El director d’Assegur Diversos S.A, Carles Codó, ha ressaltat que “aquesta és una aliança que ens consolida com a líders de mercat” i ha subratllat la importància de continuar posant el client al centre de l’activitat.