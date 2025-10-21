Ciutadania
Dues-centes persones participen al procés sobre l'Andorra del futur
Les propostes presentades seran analitzades durant l'assemblea ciutadana a principis del 2026
La primera fase del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia” va finalitzar ahir el vespre, amb la taula sectorial dedicada als joves, celebrada al Consell General, on van participar prop de 200 persones entre les trobades ciutadanes i sectorials. Aquest procés de reflexió comuna en què els andorrans tenen veu, iniciat al mes de setembre, que també compte amb la participació de les institucions del país - Govern, Consell General i Comuns- vol definir els reptes de futur del país per als pròxims anys.
En ser un òrgan obert i plural, les propostes aportades per la ciutadania, agents socials, econòmics i juvenils seran analitzades per una Assemblea Ciutadana, que començarà a treballar a inicis del 2026 i que serà la segona fase del procés.
Aquesta assemblea ciutadana estarà formada per persones majors d'edat escollides per sorteig com a mostra representativa de la societat andorrana, les quals es reuniran per analitzar i treballar les propostes que hagin arribat, per tal de redactar un document amb les decisions definitives que es traslladarà a les institucions implicades.