ENERGIA
FEDA garanteix la compra d’energia a Endesa a preu tancat fins al 2037
El nou contracte té com a principal objectiu mantenir les tarifes competitives
FEDA i Endesa van signar ahir un acord de compra d’electricitat a preu garantit fins a l’any 2037. Aquest contracte assegura que el 30% de l’energia que s’importi des d’Espanya tingui un preu tancat independentment de les possibles fluctuacions que pugui patir el mercat, a més que l’energia importada serà d’origen renovable. Aquest acord començarà a tenir vigència a partir de l’any 2028 com un nou contracte que substituirà el que es va firmar l’any 2020 fins al 2030.
Els contractes de compra d’electricitat a preu garantit i de llarga durada (PPA) són una mesura que va adoptar FEDA com a mètode per protegir les tarifes elèctriques en cas que es produeixin crisis energètiques com la de l’any 2022. Un dels objectius d’aquest contracte és el de continuar mantenint unes tarifes competitives, com les de l’any 2024, quan FEDA va mantenir un preu de venda per a particulars domèstics entre un 40% i 60% inferior al d’Espanya. També es busca assegurar que de cara a la següent dècada tota l’energia importada sigui d’origen renovable, complint d’aquesta manera amb el full de ruta previst per a l’any 2030. Durant la signatura, Albert Moles, director general de FEDA, va destacar la importància de col·laborar amb una empresa que comparteix l’aposta per les energies renovables. “Endesa és una empresa que s’alinea completament amb nosaltres gràcies a l’aposta ferma per les energies renovables.” L’any 2024 el 78% de l’electricitat consumida va ser d’origen renovable gràcies als PPA amb Espanya i França, un 24% generat a Andorra i un 53% de la importada venia d’Espanya.
Per a Endesa, els PPA són una eina per mantenir i reforçar la relació amb FEDA. A més, també els permet mitigar els riscos vinculats als preus i donar estabilitat a llarg termini. Davide Ciciliato, director general de comercialització d’Endesa, va destacar la importància d’invertir en energia de cara al futur i celebra la llarga trajectòria de les dues empreses. “Ja fa més de 25 anys que col·laborem i volem continuar fent-ho com a socis que comparteixen una visió d’invertir en el futur”, va declarar ahir.