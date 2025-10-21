Obres
Comencen les obres de la Clota Verda amb millores d’accessibilitat, mobilitat i convivència
L'objectiu és dignificar aquesta la urbanització i adaptar-la a les necessitats actuals dels veïns.
Les obres de millora de la Clota Verda d'Ordino s'han iniciat aquest dimarts amb les primeres actuacions incloses dins del pla d’embelliment actiu de la Parròquia. Es tracta d’un conjunt d’intervencions que, tal com ha destacat la cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma, tenen com a objectiu dignificar aquesta urbanització que es va construir als anys vuitanta i adaptar-la a les necessitats actuals dels veïns. "Volem fer aquesta zona més inclusiva per a les persones, que sigui més agradable per a la convivència dels veïns" ha manifestat la mandatària comunal. De fet, Coma ha detallat que els treballs consistiran a ampliar les voreres fins a dos metres per afavorir el pas de vianants, reduir la velocitat dels vehicles mitjançant la conversió d’un tram de la via en sentit únic, renovar l’enllumenat públic harmonitzant els fanals amb el model de la resta de la parròquia i incorporar mobiliari urbà com bancs, papereres, arbres i jardineres per tal de crear un entorn més amable pels residents.
