Treball
250 persones i 42 empreses participen en la trobada laboral d'hivern
El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha explicat que "el 30% dels participants aconsegueixen treball"
La trobada laboral d’hivern ha celebrat la seva desena edició amb un augment significatiu tant d’empreses com de demandants de feina. En concret, han participat 42 empreses, un 14% més que l’any anterior, i 250 persones en recerca de feina, un increment del 20% respecte a la darrera convocatòria.
El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha remarcat el compromís del Govern amb les polítiques d’ocupació i ha valorat molt positivament els resultats. "El 30% dels participants aconsegueixen un contracte de treball, fet que representa una inserció laboral per a una setantena de persones i ajuda les empreses a trobar perfils adequats per a una temporada d’hivern que es preveu exitosa".
Els sectors representats han estat diversos, amb presència destacada de l’hostaleria i restauració, el comerç, la construcció i el sector de la neu, incloent-hi estacions d’esquí, botigues de lloguer de material i empreses de lleure.
Inicialment pensada per a persones inscrites al Servei d’Ocupació, la trobada s’ha obert també a qualsevol persona interessada en trobar feina. Actualment, el Servei d’Ocupació registra mínims històrics de persones demandants (unes 250), mentre que hi ha més de 1.000 llocs de feina pendents de cobrir.
L’esdeveniment ha comptat amb la col·laboració dels serveis d’ocupació dels territoris veïns, amb la participació de France Travail de Prades i Foix, així com de representants del Servei d’Ocupació de Catalunya a la Seu d’Urgell, que han contribuït a la difusió de la iniciativa.