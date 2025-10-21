Educació
13 alumnes de Polònia visiten Andorra en el marc de l'Erasmus per a majors de 50 anys
Han vingut com a part de l’intercanvi amb la Universitat Internacional de Catalunya, que conjuntament amb Creand Fundació, impulsen el programa de formació universitària
Tretze alumnes de la Uniwersytet Wroclawski de Polònia han visitat Andorra en el marc del programa Erasmus+ per a persones més grans de 50 anys. Aquests alumnes han vingut com a part de l’intercanvi amb la Universitat Internacional de Catalunya, que conjuntament amb Creand Fundació, impulsen el programa de formació universitària Campus de l’Experiència. Es tracta d’un programa de mobilitat que permet una estada formativa a una universitat d’acollida. El passat mes de maig sis alumnes d’Andorra ja van fer una estada en aquesta universitat de Polònia.
El programa està dissenyat perquè els estudiants del centre d’acollida i els que es desplacen realitzin diferents activitats com classes d’art i història o altres iniciatives com sortides culturals i passejades per conèixer les ciutats. L’objectiu és treballar l’idioma i enriquir l’intercanvi de l’experiència dels alumnes, informa Creand.
Durant l’estada al país els alumnes han conegut el patrimoni romànic. La jornada va començar amb una visita guiada a Sant Miquel d’Engolasters i al santuari de Meritxell, va seguir amb una xerrada formativa sobre la història d’Andorra i va acabar a la tarda amb una visita a l’exterior de Casa de la Vall, a l’Espai Columba i a l’església de Santa Coloma.