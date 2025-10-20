Cultura
Velles Cases Andorranes impulsa un nou cicle de conferències de tardor sobre història i patrimoni
La tercera edició tindrà lloc entre el 22 d’octubre i el 12 de novembre a la Biblioteca Nacional
L’associació Velles Cases Andorranes organitza la tercera edició del cicle de conferències de tardor, que es desenvoluparà entre el 22 d’octubre i el 12 de novembre a la Biblioteca Nacional, a l’antic Hotel Rosaleda. En total, s’han programat quatre conferències, amb el suport del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.
La primera xerrada tindrà lloc aquest dimecres 22 d’octubre i anirà a càrrec de Jordi Guillamet i Anton, que parlarà sobre el Consell General al segle XVIII. El dia 29 d’octubre, Alfred Llahí i Segalàs aprofundirà en la toponímia dels carrers d’Andorra. El 5 de novembre, Joan Massa Sarrado recordarà la figura del bisbe-copríncep Joan Martí Alanís, i el cicle es clourà el 12 de novembre amb una ponència de Josep Maria Ubach Bernada sobre l’evolució recent de l’escultura al país.
Totes les sessions començaran a les 18 h. L’aforament és limitat i cal fer reserva prèvia per assistir-hi.