Estadística
El valor de les importacions augmenta un 8,3% al juliol
Les exportacions pugen un 16,3% en comparació amb el 2024
El valor de les importacions, en termes generals, i en el mes de juliol en particular, ha augmentat un 8,3% respecte a l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Si es comparen amb el mes de juny, el valor de les adquisicions segueix amb la mateixa tendència a l'alça i puja un 2,3%. En el mateix període, el valor de les exportacions ha experimentat un creixement del 16,3%, en relació amb el 2024, mentre que augmenta un 16,5% en comparació amb el mes de juny.
NACIONAL
Pugen un 1,4% els preus de les importacions
En termes interanuals, i tenint en compte els grups d'utilització, el preu dels béns de consum ha registrat una pujada del 6,1% i el de béns de capital ha augmentat un 54,3%, mentre que el preu dels béns intermedis presenta un augment del 2,1%. Els grups presenten variacions interanuals divergents. Destaquen 'Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria', amb una pujada del 39,5%; i 'Begudes i tabac', que creix un 9,5%. Pel que fa a la part negativa, 'Olis, greixs i ceres, d'origen animal i vegetal', presenta un decreixement del 22,8%; i 'Matèries en brut no comestible (excepte combustibles)', cau un 22,2%.