Transformació digital
La targeta de transport es queda fora de la cartera digital
El ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, ha provat de manera satisfactòria la nova aplicació de Govern a la Farmàcia Guitart
Els residents ja es poden descarregar i fer ús de la nova aplicació 'Cartera Digital d’Andorra', que permet portar els documents físics al telèfon mòbil. El sistema, disponible tant a iOS com a Android, inclou el passaport, el carnet de la CASS, el carnet de conduir, de matriculació, el de residència i treball, de pescador, caça i el de biblioteques. El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Marc Rossell, ha destacat que "durant l'any vinent s’incorporaran nous carnets que emet l’administració, amb la voluntat d’afegir carnets de comuns o fins i tot d’empreses privades que estiguin interessades en el servei". Tot i això, Rossell ha confirmat que la targeta de transport encara no està integrada. "Ara per ara perquè compta amb una dificultat tècnica afegida", encara que s’espera que acabi arribant.
El ministre, juntament amb la ministra de Salut Helena Mas, s’han dirigit, després, a la Farmàcia Guitart, enfront de l’Edifici Administratiu de Govern, per dur a terme una prova del funcionament de l’aplicació i del carnet electrònic de la CASS. Mitjançant un codi QR, que apareix a la pantalla del telèfon i que s’escaneja des de l’establiment, els clients poden agilitzar els tràmits a l’hora d’identificar-se i acreditar-se.