SALUT
La salut mental es converteix en la quarta causa de baixa laboral
Els trastorns mentals han esdevingut la quarta causa de noves baixes laborals durant el primer trimestre del 2025, amb 249 persones que han iniciat una incapacitat temporal per aquest motiu. Sumant els casos que ja estaven actius, el total de baixes per salut mental entre el gener i el març ha arribat a 623.
Les dades de la Caixa Andorrana de Seguretat Social mostren una tendència creixent i progressiva en les baixes laborals per problemes de salut mental al llarg dels darrers anys. El primer trimestre del 2022, 224 persones noves van agafar la baixa, sumant un total de 424 casos actius. Un any més tard, el primer trimestre del 2023, es van registrar 216 noves baixes i un total de 487 persones en situació d’incapacitat laboral. Finalment, durant els tres primers mesos del 2024, 237 persones van iniciar una baixa, amb un total acumulat de 556 casos.