S'inicia la desena verema a 1.300 metres d'altura

El Celler Casus Belli de la parròquia ordinenca comença la recol·lecció de les tres varietats de vi

Autoritats presents en l'inici de la verema a 1.300 metres d'altitud.

Autoritats presents en l'inici de la verema a 1.300 metres d'altitud.Casus Belli

Redacció
Andorra la Vella

El celler Casus Belli ha iniciat aquests dies la seva desena verema a la finca de l’Any de la Part, situada entre els 1.240 i 1.322 metres d’altitud, a la parròquia d’Ordino. Es tracta de les vinyes més altes del país i les úniques fora de Sant Julià de Lòria.

En el marc de la jornada s’ha pogut seguir el procés de recol·lecció del raïm i participar en un tast de vins a peu de vinya. Entre els assistents hi havia el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; el ministre de Turisme, Jordi Torres; i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma. Casal ha destacat la importància de la viticultura per mantenir viu el sector primari i preservar el paisatge.

Enguany, la verema ha estat marcada per un clima irregular, amb un hivern fred, una primavera suau i un setembre més fresc de l’habitual, fet que ha endarrerit la maduració del raïm. Tot i això, el celler preveu vinificar diverses referències, entre elles les varietats negres i blanques que ja han produït en anys anteriors, i confia en una collita de qualitat, especialment de Pinot Noir.

