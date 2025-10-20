Gastronomia
S'inicia la desena verema a 1.300 metres d'altura
El Celler Casus Belli de la parròquia ordinenca comença la recol·lecció de les tres varietats de vi
El celler Casus Belli ha iniciat aquests dies la seva desena verema a la finca de l’Any de la Part, situada entre els 1.240 i 1.322 metres d’altitud, a la parròquia d’Ordino. Es tracta de les vinyes més altes del país i les úniques fora de Sant Julià de Lòria.
En el marc de la jornada s’ha pogut seguir el procés de recol·lecció del raïm i participar en un tast de vins a peu de vinya. Entre els assistents hi havia el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; el ministre de Turisme, Jordi Torres; i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma. Casal ha destacat la importància de la viticultura per mantenir viu el sector primari i preservar el paisatge.
Enguany, la verema ha estat marcada per un clima irregular, amb un hivern fred, una primavera suau i un setembre més fresc de l’habitual, fet que ha endarrerit la maduració del raïm. Tot i això, el celler preveu vinificar diverses referències, entre elles les varietats negres i blanques que ja han produït en anys anteriors, i confia en una collita de qualitat, especialment de Pinot Noir.