Un motorista resulta ferit al xocar amb una furgoneta a Escaldes
La víctima és una persona de 37 anys i no revesteix gravetat.
Un conductor de 37 anys ha resultat ferit lleu en un accident a l'avinguda del Pessebre 56 a la parròquia d'Escaldes-Engordany quan ha xocat amb una furgoneta aquest matí. La polícia informa que han rebut l'avís a les 8 hores del matí i en arribar al lloc dels fets han decretat que la víctima no revestia gravetat, però tot i així l'han traslladat a l'hospital on poca estona després ha estat donada d'alta.
Ambdós vehícles tenen matrícula andorrana.