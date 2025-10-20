Estadística
Les biblioteques registren un augment del 17,8% de visites durant el 2024
El número de vistants en els monuments arriben als 83.671
L’any 2024 es va tancar amb un total de nou biblioteques a Andorra, set de les quals són comunals i dues governamentals. En total, aquests espais van rebre 111.000 visites l'any passat, la qual cosa suposa una pujada de gairebé el 18% respecte al 2023, segons informa el servei d'Estadística. El país registra una biblioteca per cada 10.000 habitants.
L'augment de persones que s'han interessat per aquest equipament contrasta amb l'afluència que han rebut els museus, ja que s'ha reduït en un 2% respecte al 2023. És a dir, que 92.583 persones van freqüentar exposicions el 2024. En aquest sentit, la tipologia de museu que més s'ha ressentit és el de titularitat mixta, perquè va rebre un 35% menys de persones que fa dos anys, 10.366.
Els monuments, però també han registrat un creixement del 12,6%, reafirmant la tendència a l'alça per l'interès cultural.