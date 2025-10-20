Successos
Detinguda una dona ebria per robar una jaqueta de 1.530 euros
La dona havia furtat articles amb anterioritat a la mateixa botiga
Ebria i amb una jaqueta de 1.530 euros a la bossa sortia una dona d'una botiga d'Andorra la Vella dissabte passat quan va ser controlada pel personal de l'establiment. La policia ha informat avui de la detenció de la dona, de 50 anys com a autora d’un delicte contra el patrimoni, i ha destacat que té antecedents per robatoris anteriors.
Els fets van tenir lloc en una botiga de roba situada al centre de la capital, quan la dona va amagar la peça dins la seva bossa de mà amb la intenció de marxar sense pagar. El personal de l’establiment va detectar la conducta sospitosa i va interceptar-la abans que pogués abandonar el local, detalla la policia.
Els agents desplaçats al lloc dels fets van constatar que la dona es trobava sota els efectes de l’alcohol en el moment de la detenció "i no era la primera vegada que actuava en aquest comerç". L'arrest ha servit per identificar la dona com autora d’un altre furt ocorregut dies enrere en el mateix establiment, on es van sostreure un pantaló i un mocador valorats en un total de 280 euros.