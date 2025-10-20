Banca
Creand Crèdit Andorrà llança un nou pack de productes financers adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys
El nou pack gratuït de productes bancaris inclou el compte sense comissions, targeta gratuïta, banca online i accés a ofertes.
Creand Crèdit Andorrà llança un nou pack de productes financers adreçat a joves d’entre 18 i 30 anys. JovesCreand és la primera oferta al país amb aquestes característiques. Neix de la unió d’esforços de l’entitat bancària i l’Associació Carnet Jove Andorra, amb la voluntat d’oferir als joves "més oportunitats i avantatges que s’adaptin a les seves necessitats".
JovesCreand ofereix un compte corrent sense comissions d’administració i manteniment, la targeta de dèbit Carnet Jove de manera gratuïta i la banca online. A més, els joves podran accedir a diferents productes d’actiu amb condicions avantatjoses, com el Préstec Jove per tot allò que puguin necessitar amb un tipus d’interès del 0%, el Préstec Cotxe amb un tipus Euríbor 12 mesos +3,95%, o el Préstec Emancipació amb un tipus Euríbor 12 mesos +1,25%. També tindran accés a l’assegurança Creand Salut Jove amb més cobertures a preu més baix, o a invertir en fons ETF i criptoactius, amb el servei Cryptowallet, amb un descompte sobre les comissions.
El banc "busca cobrir una franja d’edat de joves que ja s’han introduït al món de les finances, que gaudeixen d’autonomia i que ara reclamen una oferta de productes pensats per a ells", expliquen en una nota de premsa, tot apuntant que "aquesta novetat del Pack Jove és només el principi, ja que la voluntat d’ambdues entitats és anar enriquint aquesta oferta adreçada als joves".
Creand també impulsa el programa #FinancesSenseRotllos per fomentar l’hàbit de l’estalvi i perquè els joves aprenguin a gestionar de manera responsable les seves finances.