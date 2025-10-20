REPORTATGE
El contraban no s’amaga
Malgrat la presència policial, els contrabandistes de tabac continuen operant al Pas de la Casa amb total impunitat, segons denuncien diversos veïns del poble.
Les escenes que continuen vivint els ciutadans del Pas de la Casa no s’assimilen gens a uns carrers controlats constantment per la policia. Els contrabandistes continuen fent negoci i les imatges són la mostra que, de moment, de dissuasió poca. Ni la policia ni els plans de xoc aconsegueixen frenar el contraban de tabac. Malgrat els controls anunciats i les sancions recents, els veïns continuen denunciant que els carrers són ocupats cada dia per grups organitzats que operen amb total impunitat. Dimecres passat, a les 7 del matí, un vídeo difós per les xarxes mostrava diversos individus traslladant paquets de tabac quan encara totes les botigues estaven tancades.
Actuen de matinada mentre les botigues són tancades
“El joc del gat i el ratolí”, lamenta una veïna, que assegura que fa dies que no veu cap patrulla. “Que trista em posa veure aquest panorama, i la pena és que no s’hi vulgui posar cap solució... Però, clar, com que el Pas és l’últim mico d’Andorra”, afegeix una altra, indignada. L’afluència de vehicles estrangers estacionats a la zona de l’església i el moviment constant a certes hores reforcen la sensació que el negoci il·legal segueix ben viu. “No sé si el Govern s’ha adonat que l’entrada d’Europa és pel Pas. Quina imatge estem donant!”, conclou una veïna en to desesperançat.