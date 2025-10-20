La conscienciació sobre la desinformació: el tema central d'aquest any a la Fira
L'esdeveniment se celebrarà els dies 24, 25 i 26 d’octubre amb un estand dedicat a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea
La Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea participarà a la Fira d’Andorra la Vella els dies 24, 25 i 26 d’octubre amb un estand dedicat a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, que enguany posarà el focus en la importància de la informació veraç i contrastada davant l’augment de la desinformació a internet.
L’espai combinarà informació, jocs i activitats participatives adreçades a tots els públics, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania i fomentar l’esperit crític davant les notícies falses. A més, la periodista Noemí Rodríguez conduirà una sèrie de microentrevistes a ciutadans de diferents perfils i edats per recollir diverses visions sobre el projecte d’associació amb la UE.
La Secretaria d'Estat aprofitarà l'avinentesa per iniciar la difusió d'una guia de preguntes i respostes per resoldre els dubtes més freqüents sobre el mencionat acord. La pauta constarà d'una quinzena de preguntes, entre elles, si l’Acord farà pujar els impostos, si el català serà llengua oficial a la UE o quin impacte pot tenir en el preu de l’habitatge i el creixement demogràfic.