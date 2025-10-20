Llengua pròpia
El Centre Carlemany consolida la presència del català a Praga
La ministra Bonell ha entregat els diplomes oficials de català als 16 candidats de la convocatòria 2025
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha viatjat a Praga per lliurar els diplomes oficials de català als 16 candidats aptes de la convocatòria del 2025, acompanyada pel director de Política Lingüística, Joan Sans.
Bonell ha destacat el valor del Centre Carlemany de Llengua Catalana, ubicat a la Universitat Carolina, com a "pont cultural" entre Andorra i la República Txeca. El centre ha format prop d’un centenar d’alumnes aquest curs, amb quinze assignatures sobre llengua, literatura i cultura andorrana.
Enguany, els alumnes poden accedir als materials digitals de la Biblioteca Pública del Govern mitjançant l’eBiblio. El centre, amb més de 30 anys d’història, també impulsa el Voluntariat per la llengua, beques per a cursos d’estiu i participa en el Dia Europeu de les Llengües.