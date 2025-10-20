Successos
Arrestat per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,41 i provocar un accident
L'home de 37 anys va xocar contra un mur de protecció i dues senyals verticals la matinada de diumenge a Canillo
Un home de 37 anys ha estat arrestat per conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 2,41 i provocar un accident a Canillo. El conductor va xocar contra un mur de protecció i dos senyals verticals de la general 2, a l'altura de Sant Joan de Caselles, la matinada de diumenge. L'home conduïa un vehicle amb matrícula espanyola, segons informa la policia.
Controlats onze conductors més per alcoholèmia
La policia ha detingut onze conductors més per conduir sota els efectes de l'alcohol des de divendres. Es tracta d'onze homes i una dona d'entre 24 i 58 anys amb taxes d'alcoholèmia superiors a 0,89.
Detingut per incomplir una ordre d'expulsió
Un home no resident de 35 anys va ser detingut aquest cap de setmana al Pas de la Casa per incomplir una ordre d'expulsió. L'home ha quedat arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública.