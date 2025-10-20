Educació
Andorra Endavant proposa incorporar la salut integral i el creixement personal al sistema educatiu
El grup parlamentari aposta per un pla docent que vagi més enllà de les assigantures tradicionals, per empoderar els joves
El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat a una Proposta d’Acord al Consell General perquè el Govern estudiï, en un termini de sis mesos, la incorporació de la salut integral i el creixement personal al currículum de les escoles andorranes. Una proposta que arriba després que s'hagi aprovat recentment el pla d'educació financera a les escoles i que també va ser iniciativa del grup presidit per Raynaud
L'objectiu de la mesura és que el sistema educatiu andorrà empoderi els joves i els doti d'eines per que creixin com a persones i sàpiguen comunicar amb seguretat, així com a gestionar les emocions i viure amb salut física i mental.
El text presentat al Consell General posa el focus en quatre eixos clau: Educació en nutrició i salut integral, més esport i activitats de benestar per potenciar els hàbits saludables i la superació personal; el desenvolupament emocional, corporal i comunicatiu i el reforç de l'ànglès i l'ús responsable de la intel·ligència artificial.
El grup parlamentari, a més, busca que sigui una mesura interescolar, és a dir aplicable a tots els sistemes educatius del país - Escola Andorrana, francès, espanyol i privat- i per això ha demanat al Govern que iniciï un diàleg amb tots ells.