SERVEIS SOCIALS
Ocupació estable a les llars d’infants
Les escoles bressol mantenen xifres d’inscrits similars a les de l’any passat
Les llars d’infants mantenen unes xifres de nens similars a les de 2024, tot i que la natalitat ha augmentat respecte a anys anteriors.
A Andorra la Vella les llars han confirmat que encara queden places disponibles, tot i que són poques, i encara no hi ha famílies a les llistes d’espera. A l’escola bressol de Santa Coloma, informen que de moment hi ha 40 infants inscrits, tres més que l’any 2024 i indiquen que hi ha tres places lliures a l’aula de més de dos anys. A l’escola bressol Conxita Mora Jordana hi ha actualment 50 nens, sis més que l’any passat i tampoc hi ha llista d’espera. Afirmen que disposen de dues places a l’aula d’un any i mig i una a l’aula de més de dos anys. Cap de les dues, però, té espai per a infants de menys d’un any.
A Escaldes-Engordany encara entren alumnes a les llars i no preveuen arribar al 100% de la capacitat fins al març de 2026 i que algunes famílies quedin en llista d’espera per a les aules dels grups més grans. Asseguren que és a causa que aquestes places normalment les cobreixen els infants que ja formen part del centre, i per això és més difícil accedir-hi. De totes maneres, estimen un volum de nens similar al de l’any passat.
L’increment de naixements no omple però les acosta al seu límit
A la Massana, la Llar Petit Príncep assegura que, tot i que de moment només n’hi ha 62, preveuen arribar al gener amb 71, un nombre gairebé idèntic al de 2024, en què eren 72. Aquest any, a diferència de l’anterior, no preveuen cap llista d’espera.
Des de l’escola bressol de Canillo han informat que s’ofereixen 70 places, de les quals 17 encara estan lliures i asseguren que hi ha, de moment, 24 infants ja preinscrits per començar aviat. Destaquen que fa anys que no hi ha llistes d’espera, però es mostren positius, ja que aquest any estaran molt a prop del sostre d’inscrits.
Tot i que segons les dades del departament d’Estadística el nombre de naixements hagi augmentat lleugerament en l’últim any, les escoles bressol asseguren que el nombre d’infants es manté molt similar i, de fet, neguen que hi hagi llistes d’espera actualment. El nombre total de naixements l’any 2023 va ser de 458 i el 2024 van pujar fins als 501, totes dues xifres, però, encara molt lluny dels 828 del 2010. De tota manera, encara que la natalitat es mantingui baixa, això no implica un descens en l’ocupació de les guarderies, ja que aquestes tenen la capacitat per atendre els fills dels temporers, tot i que les sol·licituds que reben d’ells són poques, la qual cosa fa que la immigració compensi aquesta caiguda.