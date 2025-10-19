Agricultura
Govern adquirirà més de 1.000 vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha confirmat que la intenció és "cobrir tota la cabana bovina del país"
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha anunciat en el marc de la Fira de Bestiar i Artesania de Canillo que el Govern treballa per adquirir entre 1.200 i 1.300 vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa, una malaltia que afecta el bestiar boví. L’objectiu és disposar de les dosis en les pròximes setmanes. “Preferim tenir-les i no haver-les d’utilitzar que necessitar-les i no tenir-les. La nostra prioritat és estar preparats”, ha afirmat Casal, que ha assegurat que hi haurà vacunes suficients “per cobrir tota la cabana bovina del país”. El ministre ha destacat que la salut ramadera d’Andorra és “molt bona”, gràcies al sistema de veterinaris públics que controlen directament les explotacions.
Casal ha qualificat la Fira d’“una mica atípica”, ja que les mesures de prevenció han impedit l’exposició d’animals, però ha defensat la decisió: “No tenim cap cas detectat a Andorra, però havíem de minimitzar riscos i això implicava eliminar les concentracions i els transports d’animals”. Ha remarcat que "el Govern va actuar abans que els països veïns, amb un BOPA extraordinari", i que aquestes mesures compten amb el suport total del sector. “Els ramaders han estat els primers a entendre i fins i tot suggerir aquestes mesures. No hi havia marge per a cap altra opció”, ha explicat.
Malgrat les restriccions, el ministre ha posat en valor l’èxit de la jornada: “Canillo ha demostrat que sap adaptar-se i preservar la tradició sense posar en risc la sanitat animal”. Des de la Fira, també ha reiterat el compromís del Govern d’acompanyar el sector ramader i “posar a disposició tots els mitjans de prevenció necessaris”.