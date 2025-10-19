CRITERIS DEL GOVERN
‘No’ als canvis migratoris de Concòrdia
L’executiu refusa les xifres i restriccions de la proposta i defensa un model que sigui més gradual
El Govern ha manifestat el rebuig frontal a la proposició de llei presentada pel grup parlamentari de Concòrdia per modificar la llei qualificada d’immigració. En un criteri emès i publicat al Butlletí del Consell General, l’executiu considera que les mesures proposades per la formació encapçalada per Cerni Escalé són excessives i no s’ajusten a la lògica del model de creixement sostenible que ja impulsa amb la coneguda llei òmnibus.
La discrepància principal gira entorn de les condicions econòmiques que es volen imposar a determinades tipologies de permisos de residència. Concòrdia proposa que els titulars de permisos de residència i treball per compte propi hagin d’invertir un mínim de 250.000 euros en actius, dels quals 50.000 a fons perdut. El Govern rebutja aquesta fórmula per considerar que suposa un fre a la captació d’empreses que generen llocs de treball i valor afegit. L’executiu sí que veu amb bons ulls una aportació a fons perdut, però la xifra que proposa és de 30.000 euros, que considera més equilibrada.
El grup de l’oposició vol limitar l’impacte que té el capital estranger
En el cas de les residències sense activitat lucrativa, Concòrdia planteja un llindar d’inversió d’un milió d’euros –amb 100.000 a fons perdut i excloent l’habitatge com a actiu vàlid–. El Govern tampoc comparteix aquest enfocament. Tot i que coincideix en la necessitat d’apujar les exigències actuals, considera que s’hauria de fixar el límit en uns 800.000 euros i mantenir la possibilitat d’invertir en immobles, si bé amb un increment del gravamen fiscal.
El criteri desfavorable també defensa una alternativa pròpia més ambiciosa, que preveu una reforma més àmplia i estructural. Entre d’altres mesures, proposa una nova autorització d’immigració temporal per contractació en origen, limitacions sectorials per a treballadors extracomunitaris, mecanismes per controlar les hores extraordinàries i la possibilitat d’intervenció en el comerç per garantir l’equilibri demogràfic. Amb la resposta, el Govern deixa clar que vol mantenir el control sobre la política migratòria i la inversió estrangera, però rebutja canvis sobtats o mesures que puguin tenir un impacte negatiu en l’activitat econòmica.
EL DISPOSITIU PER A NOUVINGUTS JA ESTÀ PREVIST
El criteri recorda que la llei d’igualtat de tracte del 2019 ja preveu l’elaboració quadriennal d’un programa d’inclusió social per a persones immigrades. De fet, el Govern afirma que aquest programa ja està gairebé finalitzat i serà presentat aviat. El dispositiu inclou assessorament, orientació lingüística i cultural, prevenció de la marginació i foment de la convivència.
L’executiu considera que la proposició de Concòrdia no aporta cap millora substancial i pot generar encavalcaments normatius. Amb aquesta resposta, el Govern defensa la feina ja feta i reitera el compromís amb una integració eficaç i estructurada dins del marc legal vigent.