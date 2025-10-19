POLÍTICA
Agrupament Encampadà vol tenir veu al Consell el 2027
El partit ja treballa per preparar una única candidatura parroquial
Agrupament Encampadà ha decidit reactivar-se políticament amb la mirada posada a les eleccions generals del 2027. Fonts del partit han confirmat que treballen en la configuració d’una llista pròpia que es presentarà exclusivament a la circumscripció parroquial d’Encamp, amb l’objectiu d’obtenir dos consellers generals i, amb això, tenir capacitat de donar suport a una altra formació nacional amb qui comparteixin afinitat ideològica.
Aquest suport es vol anunciar abans de la celebració dels comicis per deixar clar que es tracta d’un posicionament basat en el projecte de país i no en la cerca de càrrecs. “La idea és obtenir dos consellers que puguin donar suport a un partit amb el qual hi hagi més afinitat”, han exposat. Les mateixes fonts han insistit que aquest suport no respondrà a cap interès per ocupar “cadires”, sinó a una coincidència de criteris.
“Hem tornat a posar la maquinària en marxa”, afirmen des del partit, que no havia concorregut a les comunals del 2023 després d’una presència sostinguda en anteriors cites electorals. Agrupament Encampadà ja havia estat protagonista de pactes encara que el 2023 no va prosperar les negociacions amb el PS i Agrupament va decidir no fer llista. La participació en les comunals del 2019 va comptar amb Esther Vidal i Joan Masjoan com a números 1 i 2. Amb la mirada posada en el 2027, reprenen l’activitat amb l’objectiu de tornar a ser determinants des de la parròquia.