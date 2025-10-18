Cultura
El videoclip andorrà ‘Entre tu i jo’ competirà al Filmets Badalona 2025
La producció ja havia estat seleccionada en festivals del Canadà, Itàlia, Portugal, Brasil i l’Índia
El talent andorrà torna a fer-se un lloc en l’escena cinematogràfica internacional. El videoclip 'Entre tu i jo', amb música del massanenc Juli Barrero i direcció d’Hector Romance, ha estat seleccionat per competir a la Secció Oficial de la 51a edició del Filmets Badalona Film Festival, un dels esdeveniments més destacats del curtmetratge a Espanya.
La selecció permet a l’obra optar a tots els premis del certamen, incloent-hi les categories de millor pel·lícula, premi del públic, millor direcció, millor guió i millor música original. Un reconeixement que adquireix un valor especial, ja que el productor de la cançó, Miquel Coll, ja va rebre anteriorment un guardó FILMETS en aquesta darrera categoria.
El Filmets Badalona Film Festival ha estat qualificat per als Premis Goya, reuneix més de 200 produccions internacionals i és considerat un dels festivals de curtmetratges més prestigiosos d’Espanya. La inclusió d’'Entre tu i jo' confirma el moment de maduresa creativa del projecte, que comparteix cartell amb obres de tot el món.
El festival projecta en aquesta edició 250 curts repartits en 28 sessions temàtiques, entre les quals destaca la dedicada als BAFTA britànics. El jurat oficial està format per figures com Isaki Lacuesta, Isa Campo i Roser Aguilar.
Abans de la seva arribada a Badalona, 'Entre tu i jo' ja havia estat seleccionat en festivals del Canadà, Itàlia, Portugal, Brasil i l’Índia, acumulant tres reconeixements com a Best Music Video al Rani Durgavati International Film Festival (Índia), al TITAN International Film Festival (Austràlia) i al Tracce Cinematografiche Film Fest (Itàlia). A més, va ser semifinalista als Premis Enderrock 2024.
La Nit de les Venus, gala final del festival, se celebrarà el dissabte 25 d’octubre al Teatre Zorrilla de Badalona, conduïda per Òscar Dalmau. La cerimònia es podrà seguir en directe a les 20 hores per Televisió de Badalona i a través de la plataforma La Xarxa+, on es coneixeran els guanyadors dels premis FILMETS 2025. La nova fita d''Entre tu i jo' consolida el videoclip com una de les produccions musicals andorranes amb més projecció internacional dels últims anys.