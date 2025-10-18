REQUISITS MIGRATORIS
Presses per acreditar el català
Els primers residents que han de certificar el nivell bàsic de la llengua per renovar el permís desborden els centres d’autoaprenentatge
L’exigència de coneixement de la llengua que recull la nova Llei del català és ara que formalment entra en vigor. Els residents que es van establir a Andorra amb un dels permisos de la quota general de l’octubre passat són els primers que han d’acreditar que han adquirit els coneixements bàsics de la llengua si és que volen renovar l’autorització d’Immigració. Ho han de fer a partir d’ara, quan se’ls esgota el permís d’un any. La conseqüència és que els centres de català estan experimentant una punta de demanda molt alta que atribueixen al fet que un nombre notable de persones han deixat els deures per a darrera hora. L’epicentre de la saturació és Escaldes, que ha hagut d’establir un límit d’estada a les instal·lacions de dues hores com a màxim perquè tothom tingui l’oportunitat de seguir el procés d’aprenentatge que deriva en el certificat de coneixements.
“Han tingut un any per fer el procés, però el gros de la gent ha anat a última hora”, constata la cap de l’àrea de Llengua Catalana del Govern, Eva Royo. Les dades ho corroboren, s’han emès uns 150 certificats (la majoria de superació de la formació bàsica, però també s’acredita que no ha estat necessària perquè la persona concernida ja tenia els coneixements) i s’admet que a hores d’ara “són menys dels que s’haurien d’haver fet” –la quota era de 900 persones. Per absorbir tota la demanda que ara arriba de cop ja s’han pres mesures. A Escaldes, que és l’epicentre de l’allau per cèntric, més ampli i amb una major cobertura horària, s’ha reforçat el professorat. En d’altres instal·lacions s’ha ampliat l’horari d’obertura i, de fet, una de les recomanacions que es fan és que la gent acudeixi a altres centres (n’hi ha a la Massana, Encamp, Canillo i el Pas de la Casa) per descol·lapsar Escaldes. A més, s’ha afegit un nou curs als que s’havien ofert inicialment al setembre.
Les fórmules
El certificat de coneixements bàsics és una fórmula transitòria perquè a partir de l’any que ve els nous residents hauran de presentar almenys una titulació A1 quan renovin, que és l’acreditació oficial de nivell més elemental. Per tal d’aconseguir aquesta certificació creada per la llei de manera provisional s’ha de seguir un itinerari d’aprenentatge presencial de 30 hores: hi ha l’opció dels cursos o la d’acudir a qualsevol dels cinc centres de català, que el que donen és llibertat horària. Perquè Royo precisa que tot i que el concepte autoaprenentatge pot conduir a confusió, els usuaris tenen “un seguiment individualitzat” per part dels professors que hi ha in situ. A més, la coordinació entre ells possibilita que un dia es pugui acudir a Encamp i l’endemà a la Massana o a Canillo.
La cap d’àrea recorda que tots els nous residents que completen el tràmit d’Immigració reben un fulletó informatiu en diversos idiomes en què se’ls informa explícitament sobre els requisits idiomàtics que hauran de superar i els serveis que tenen a l’abast per complir amb el deure. Per tant, sosté que “la informació hi és, el que passa és que és una cosa nova per a tothom”, una novetat que ha derivat en una reacció tardana. Malgrat el risc és trobar-se sense un requisit essencial per renovar l’autorització de residència i treball, Royo assegura que no tenen constància que cap persona que en té la necessitat no hagi pogut seguir l’itinerari com toca. I insisteix que “recomanem sobretot que la gent vagi a centres d’altres parròquies. Encamp i la Massana estan a un salt”.
L’àrea ja es va reforçar amb quatre professors comptant amb totes derivades de la nova legislació, que va tenir un primer impacte en la demanda dels cursos fins i tot abans de l’aprovació i entrada en vigor. Però es confiava en una afluència esglaonada que no s’ha donat i ara el que s’espera és que la punta que es viu sigui excepcional i que tot plegat es posi a lloc a mesura que la normativa acumuli més rodatge. Aquestes mateixes persones que ara només han d’acreditar l’itinerari de 30 hores hauran de lliurar ja un títol A2 en la segona renovació del permís de treball. El desplegament legislatiu tot just comença.