ECONOMIA
Perspectives econòmiques del futur i inclusió financera, a l’agenda de l’FMI
El ministre de Finances, Ramon Lladós, i la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, van participar en la reunió de tardor del Fons Monetari Internacional, a Washington DC. L’assemblea va reunir representants dels 191 països membres i va abordar temes com les perspectives econòmiques globals 2025-2026, el suport a països en vies de desenvolupament, la digitalització o el finançament climàtic. La delegació va assistir a la sessió plenària amb intervencions de Kristalina Georgieva i Ajay Banga, i va mantenir trobades bilaterals amb ministres de països membres.