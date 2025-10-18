Civisme
Una parella té relacions sexuals en un pàrquing públic
Els fets han tingut lloc cap a les tres de la matinada al costat d’un karaoke concorregut
Una parella ha estat vista aquesta matinada mantenint relacions sexuals en un aparcament públic situat al costat d’un karaoke força concorregut. Els fets van ocórrer cap a les tres hores del matí i van generar sorpresa entre diverses persones que es trobaven a la zona en aquell moment.
L’incident es va produir en un espai obert al públic, un fet que pot comportar conseqüències legals. La legislació andorrana preveu que els actes sexuals en llocs públics poden ser sancionats si es considera que atempten contra la moral pública o alteren la convivència ciutadana. El comportament pot derivar en una sanció administrativa o, en determinades circumstàncies, penal.