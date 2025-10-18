Òbit
Mor Enric Canals, assessor del Govern en la creació d'RTVA
El reconegut comunicador català mor als 73 anys víctima d’un càncer
El periodista Enric Canals i Cussó (Tiana, Maresme, 1952) ha mort als 73 anys a causa d’un càncer, segons ha confirmat la seva família. Canals ha estat una figura destacada del periodisme català i va tenir un paper clau en la creació de l’organisme de ràdio i televisió del Principat, on va exercir com a assessor del Govern en la seva posada en marxa.
Canals va formar part de l’equip fundacional de Televisió de Catalunya (TVC) i va treballar a Ràdio Barcelona, El País i el Diari de Barcelona, i posteriorment a dirigir el diari El Observador. El 1990 va crear la productora Mercuri, des d’on va impulsar programes que van marcar una època com Avui per demà, Te’n recordes? o Els dies que van canviar la nostra vida. Va ser membre del Consell Audiovisual de Catalunya, director general de Difusió de la Generalitat de Catalunya i, més endavant, delegat del grup Vocento a Catalunya.
La seva contribució al desenvolupament dels mitjans públics, tant a Catalunya com a Andorra, el consolida com una figura rellevant en la història recent de la comunicació audiovisual als dos territoris.