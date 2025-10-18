Activitat física
Més de 1.200 inscrits en les marxes populars del 'Mou-te per la teva salut'
L’edició d’enguany anima a la població a assolir les 200 milions de passes entre tots els participants, a través de l’aplicació ‘Fittoken Move’, abans del 16 de novembre
La campanya nacional de promoció de l’activitat física Mou-te per la teva salut arriba a un dels moments clau de l'any amb les marxes populars que es realitzen de manera simultània a les 7 parròquies. L'edició d'enguany ha comptat amb més de 1.200 inscrits, una xifra "lleugerament inferior a la de l’any passat però proporcional tenint en compte que el marge d’inscripció ha estat més curt", ha explicat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.
Aquesta cinquena edició, organitzada pel Govern i els set comuns, torna amb doble objectiu: assolir un repte nacional de 200 milions de passes abans del 16 de novembre a través de l’app ‘Fittoken Move’ i promoure la participació massiva a les marxes populars de tres quilòmetres que se celebraran simultàniament a les set parròquies el 18 d’octubre a les 11 hores. L’edició compta amb el suport del Comitè Olímpic Andorrà i la col·laboració d’RTVA.
"El Mou-te va més enllà d’una caminada. Promocionem la salut i, al mateix temps, ajudem la comunitat", ha subratllat Cabanes, recordant que la inscripció té un cost solidari de cinc euros íntegrament destinat a AUTEA i al projecte ‘Reconnecta’, d’acompanyament a joves i adults amb TEA que afronten aïllament social i problemes de salut mental. "És important que activitats físiques tinguin també un retorn social directe", ha remarcat.
Pel que fa a la participació, Cabanes s’ha mostrat confiat que s’assoliran els 200 milions de passes: "Ara mateix estem al voltant dels 51 milions i encara tenim temps fins al 16 o 18 de novembre. Tot depèn que la gent s’animi i camini."
El secretari d’Estat ha detallat que la marxa d’aquest any entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella repetirà el recorregut conjunt estrenat l’any passat, però a l’inrevés: sortida des del Prat del Roure i arribada al Parc Central, passant per l’avinguda Meritxell i el Prat de la Creu. "És una caminada apta per a tothom i sobretot una oportunitat de convivència: és un moment per parlar, compartir i activar-se plegats."