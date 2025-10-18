CRISI A L'ORIENT MITJÀ
Lectura pública a la plaça de la Rotonda en record dels infants assassinats a Gaza
La plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella acollirà dimecres 22 d’octubre una lectura pública en record dels infants assassinats a Gaza, una iniciativa impulsada per un grup de ciutadans autoorganitzats que volen denunciar “el genocidi en curs a Palestina”.
L’acte, que es durà a terme de les 10 a les 20.30 hores, consistirà en una lectura continuada dels noms dels nens i nenes morts, amb torns de 10 a 15 minuts. Els impulsors preveuen la participació d’unes cent persones al llarg del dia. “Només volem donar veu a qui ja no la té. Llegir els seus noms és una forma de resistència i de dignitat”, expliquen.
La concentració serà pacífica i oberta a tothom, sense cap partit ni entitat darrere. Les persones interessades poden inscriure’s en línia per participar en la lectura o donar-hi suport logístic. Els organitzadors defineixen l’acte com “una expressió col·lectiva de dol i consciència”.